Agricultor é preso com 45 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira

Um homem foi preso na BR-153, em Bagé, no sul do estado. Ele trafegava com 45 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira no bagageiro de seu veículo. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Receita Federal, na noite desta segunda-feira (27).

Conforme a PRF, o automóvel C3, tinha placas de Criciúma. Ao ser abordado, os policiais vistoriaram o interior do carro e localizaram o produto. O condutor, de 51 anos, não teve a identidade revelada. Ele disse ser agricultor e assumiu a propriedade dos agrotóxicos, que seria utilizados em sua própria lavoura.

Foi efetuada a prisão do homem e a mercadoria foi encaminhada à Polícia Federal de Bagé.

Deixe seu comentário: