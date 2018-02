Centenas de agricultores familiares estão acampados perto da Esplanada dos Ministérios, em manifestação que faz parte da Jornada Nacional Carnaval Vermelho. A jornada deve ser encerrada no dia 26. Na terça-feira, um grupo de agricultores circulou pelos ministérios para protocolar, “em todas as pastas com temática relevante”, uma pauta de reivindicações, que inclui o pedido de mais segurança.

Deixe seu comentário: