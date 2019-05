Agricultores gaúchos se mobilizam contra possível extinção da Comissão de Produção Orgânica

Agricultores de todo o Rio Grande do Sul se reunirão em ato pela revisão de medida do governo que pode extinguir as Comissões de Produção Orgânica (CPOrg) de todos os estados brasileiros. A manifestação será neste sábado (25/05) a partir das 8h, na Feira Agroecológica do Bom Fim, em Porto Alegre. A previsão é de que estejam presentes desde pequenos agricultores, até cooperativas agrícolas e servidores públicos.

A CPOrg/RS é responsável pelo fomento e apoio ao segmento orgânico, atuando como um fórum que reúne entidades públicas e privadas, para ampliar a produção e comercialização de orgânicos no estado. Conforme a organização do protesto, o RS concentra a segunda maior quantidade de agricultores do ramo no país.

A Comissão ainda funciona como um espaço de diálogo entre governo e sociedade civil, podendo, com sua extinção, ocorrer a perda do espaço do pequeno produtor de orgânicos.

A decisão sobre a existência da CPOrg/RS será da ministra Tereza Cristina, e acontecerá no dia 28 de maio.