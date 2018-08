Pelo menos 11 imigrantes morreram no sul da Itália no choque do caminhão que os transportava para trabalhar no campo, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (6). O caminhão se chocou com uma caminhonete carregada de tomates na região de Foggia, em Puglia. Agosto é o mês de colheita e centenas de imigrantes são empregados para o trabalho.