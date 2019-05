Agricultura emite alerta sanitário para aumento de focos de raiva por herbívoros em 17 municípios do Rio Grande do Sul

Um alerta foi emitido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), acerca da raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinarem ou revacinarem o rebanho para prevenir a doença.

Até 22 de maio, a Divisão de Defesa de Sanidade Animal (DSA) da Seapdr registrou a incidência de 28 focos em 17 municípios, representando 82,3% de todos os 34 focos registrados em 24 municípios em 2018.

“A partir dessas informações, precisamos ficar alertas para que a estratégia de controle populacional dos morcegos consiga sucesso e impeça que a doença avance e cause grandes danos à pecuária no Rio Grande do Sul”, disse o secretário Covatti Filho.

O alerta foi emitido com base em situações registradas no Estado, como a incidência de agressões do morcego hematófago desmodus rotundus a bovinos, sem que tivesse havido conhecimento e identificação de refúgios.

Municípios com registro de focos:

– Arroio dos Ratos

– Canudos do Vale

– Candelária

– Forquetinha

– Ibirapuitã

– Ivoti

– Lindolfo Collor

– Não-Me-Toque

– Riozinho

– Salto do Jacuí

– Santo Antônio da Patrulha

– Soledade

– Tio Hugo

– Travesseiro

– Vale do Sol

– Venâncio Aires

– Passo do Sobrado

Municípios com risco de evolução de focos:

– Arvorezinha

– Barros Casal

– Cachoeira do Sul

– Caraá

– Espumoso

– Fontoura Xavier

– Gravataí

– Ilópolis

– Itapuca

– Lajeado

– Marau

– Mato Leitão

– Mormaço

– Morro Reuter

– Nova Alvorada

– Osório

– Passo do Sobrado

– Picada Café

– Rio Pardo

– Rolante

– Santa Cruz do Sul

– Sinimbu

– Vera Cruz

– Viamão

