O Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que a agricultura familiar está presente em 294 mil estabelecimentos (80,5%) rurais do Rio Grande do Sul, abrangendo 25,3% da área total dedicada ao setor. Cerca de 41% desse segmento tem como foco as lavouras e 32% as pastagens. Os homens ainda são maioria (61,9%) nesse tipo de trabalho.