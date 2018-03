Agricultura a favor do efeito estufa: Emater incentiva práticas favoráveis de plantio no Recanto Temático

O efeito estufa é uma consequência natural do planeta Terra que pode demorar mais tempo para causar efeitos negativos se as pessoas cooperarem. A agricultura, que é uma atividade em larga extensão no Rio Grande do Sul e no Brasil, se encaixa nestas práticas, pois pode contribuir tanto positivamente quanto negativamente com a emissão de carbono. Para conscientizar o produtor rural e incentivar a adoção de boas práticas de plantio o programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) está no Recanto Temático, da Emater na 10ª Expodireto Cotrijal.

No espaço foi construído um circuito onde os visitantes da feira podem acompanhar as práticas boas e ruins do plantio através de maquetes. Nos primeiros metros do circuito, que possui pouco mais de 100 metros de extensão, estão exibidas as práticas mal conduzidas, como por exemplo, as queimadas. O caminho é apresentado pela extensionista rural, Ana Clara Vian, que explica cenário por cenário como o produtor rural pode transformar sua produção na lavoura, pecuária ou floresta em atividade que favorece o trabalhador e o planeta.

“A Emater disponibiliza linhas de financiamento a nível federal para incentivar a implantação dessas medidas corretas”, conta a extensionista rural. Outras alternativas positivas são incentivadas no Recanto Temático, como as de energia eólica e fotovoltaica. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: