AGRIMARK BRASIL debate A Modernização no Agronegócio e o Impacto das Novas Tecnologias na Produção Sustentável de Alimentos

No dia 4 de novembro, o I-UMA (Instituto de Educação do Agronegócio) estará reunindo na 12ª edição do AGRIMARK BRASIL expoentes estratégicos do agribusiness para debater as novas tecnologias que estão impactando a produção sustentável de alimentos. Na tarde de talk show mediado pelo presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Odacir Klein, no Salão Nobre da Federasul, das 13h30min às 17h, o presidente da instituição, José Américo da Silva, estará recebendo convidados para debater A Modernização no Agronegócio e o Impacto das Novas Tecnologias na Produção Sustentável de Alimentos. As inscrições – GRATUITAS – estão abertas no agrimark@i-uma.edu.br, www.agrimarkbrasil@i-uma.edu.br ou pelo 51-32246111.

“É fundamental que todas as instituições do segmento – públicas e privadas e também o meio acadêmico – pensem no tema como uma oportunidade de negócios e de busca de tecnologias que possam atender o grande desafio do século, que é aumentar em 70% a produção agrícola nos próximos 40 anos, diz José Américo, presidente do I-UMA.

No seminário, o Ministro de Estado da Saúde, Ricardo José Magalhães Barros, será provocado a conversar com a plateia formada por lideranças de instituições âncoras da agricultura e do meio ambiente, entidades rurais, setor acadêmico e da pesquisa e tecnologia sobre o rigor cientifico dentro do processo do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, considerando quatro pilares: a saúde, o meio ambiente, a agricultura e a sustentabilidade. Já o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Ernani Polo, será ouvido sobre o programa de gerenciamento de solos e o avanço da irrigação na produção sustentável do agronegócio gaúcho.

A programação incluí outras autoridades no assunto como a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS, Ana Pellini, o vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira, o diretor para Assuntos Corporativos da Syngenta para a América Latina, Valter Brunner e os presidentes da OCERGS, Vergílio Frederico Perius, da SLC Agrícola, Eduardo Silva Logemann, da FEDERARROZ, Henrique Osório Dornelles, da COTRIJAL, Nei César Mânica, do BRDE, Odacir Klein.

O encontro tem o patrocínio da SYNGENTA, apoio do Badesul, CMPC Celulose Riograndense, Emater RS, Juntos para Competir (Farsul, Senar e Sebrae) e como instituições parceiras a Revista Agro DBO, Agrolink, Brasil Agro, Canal Rural, Revista Dinheiro Rural, Federasul, Revista Press Agrobusiness, Sescoop/RS e Spinelli.

