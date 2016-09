Agronegócio: Satis amplia atuação no mercado gaúcho

A mineira Satis está ampliando sua atuação no mercado do Rio Grande do Sul. Depois de lançar o seu mais novo produto, o Vitaphix Power, na Expointer 2016, a tradicional fabricante de soluções em nutrição vegetal espera dobrar o seu faturamento, encerrando o ano com lucro previsto de R$ 40 milhões. O crescimento tem sido atribuído ao aumento das vendas junto aos produtores de grãos, como o milho e a soja, que encontraram no portfólio da empresa uma maneira enfrentar melhor os períodos de estiagem, que afetaram boa parte do Sul do país ao longo de 2016.

Para garantir o atendimento aos clientes e fornecedores dos 22 estados em que opera hoje, a Satis inaugurou na última terça-feira (13) uma nova sede administrativa, no centro de Araxá (MG), e já planeja a construção de uma nova fábrica em 2017.

