Agronegócio vira tema de jogo na Expoagro Afubra 2018

Durante a programação da Expoagro Afubra 2018, o público poderá conferir o SENAR 360º, disputa que mistura sorte e conhecimento em agronegócio. A cada rodada, três participantes giram uma roleta com diversas opções de perguntas ligadas ao setor. Quem responder corretamente as questões e acumular o maior número de pontos ganhará um tablet. Durante a Expodireto, a ação movimentou os visitantes da feira, em Não-Me-Toque. Mais de 5 mil pessoas assistiram ou participaram do Jogo e 35 participantes foram os grandes vencedores.

As disputas contarão com a presença de instrutores da entidade para complementar as respostas corretas ou esclarecerem os enganos dos competidores. Além do conhecimento a respeito dos temas abordados, será preciso sorte para não cair em opções na roleta como “perder todos os pontos” ou “perder a vez”.

“A proposta do jogo é justamente atrair visitantes e, de forma lúdica, passar novos conhecimentos sobre a atividade rural, além de apresentar os cursos do SENAR-RS”, esclarece o superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl. Serão realizadas sete partidas em cada um dos três dias da feira. Para participar, é necessário se inscrever logo antes da disputa. Os jogadores são selecionados por sorteio. As inscrições são gratuitas.

O jogo ocorrerá no estande do SENAR-RS na Expoagro Afubra, que acontece entre os dias 20 e 22/3, em Rincão Del Rey, distrito de Rio Pardo. No espaço o público também irá receber informações sobre os diversos programas de capacitação rural desenvolvidos no Estado.

