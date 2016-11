AgroSeminário Brasília 2016 debate Agrossociedade – A Gestão do Conhecimento e da Inovação

Edição 2016 do AgroSeminário Brasília, promovido pelo Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA) acontece em 6 de dezembro (terça-feira), das 13h30min às 17h, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. O encontro debaterá os desafios estratégicos do Brasil para chegar a liderança no agronegócio mundial, entre eles a sustentabilidade, Stewardship e sistemas regulatórios exigentes.

No evento, será realizado o lançamento nacional do Programa Agroeduc, uma nova ferramenta para a Educação no Campo, que utiliza um game de gestão dedicado primeiramente a jovens da Cadeia do Leite com dados reais de mercado que simulam o exercício de dois anos de uma propriedade rural.

O setor do agribussiness envolve cerca de seis milhões de famílias e responde por mais de 30% dos empregos gerados no país (28 milhões de pessoas). Os negócios que são fechados no campo representam 25% do PIB brasileiro (R$ 1 trilhão), enquanto a balança do setor ocupa quase a metade do total exportado pelo País (41,3%), chegando a cifra de quase 100 bilhões de dólares, segundo dados apresentados pela Syngenta Brasil no Agrimark 2016. Mesmo liderando o protagonismo na economia nacional – o Brasil atingiu em 2015 um PIB de R$ 1,2 trilhão, o setor ainda tem estrada pela frente para buscar mecanismos e inovações que contribuam para o aumento da produção de alimentos e para a eficiência da matriz produtiva do agronegócio brasileiro.

Sabe-se, por dados da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), que o mundo vai precisar aumentar em cerca de 70% a produção de alimentos até 2050 para assegurar o sustento de 9 bilhões de pessoas que viverão no planeta. Que caminhos e políticas precisam ser seguidas para o Brasil enfrentar o desafio de chegar a liderança no agronegócio mundial, entre eles a sustentabilidade, Stewardship e sistemas regulatórios exigentes?

A busca por respostas para questões como essas irão permear o AgroSeminário Brasília 2016, que nesta edição debaterá o tema AGROSSOCIEDADE – A Gestão do Conhecimento e da Inovação – Os Desafios para o Desenvolvimento Sustentável. O talk show promovido pelo segundo ano consecutivo pelo I-UMA (Instituto de Educação no Agronegócio) irá acontecer em 6 de dezembro (terça-feira), das 13h30min às 17h30min, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. O evento é exclusivo para líderes do agronegócio, instituições âncoras da agricultura e do meio-ambiente, entidades setoriais, da pesquisa, da tecnologia e mídia especializada. As inscrições – gratuitas – podem ser feitas pelo telefone (51) 3224-6111 ou agroseminariobrasilia@i-uma.edu.br

Para o encontro, estão sendo esperadas as presenças do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Borges Maggi, do Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, da Senadora Ana Amélia Lemos, também presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, do presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Heitor Schuch, do Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Marcos Montes, do presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, Ricardo Tripoli, do representante da FAO/ONU para o Brasil, Alan Bojanic, do presidente da Syngenta Brasil, Laércio Giampani, do presidente da EMBRAPA, Maurício Antônio Lopes, e da coordenadora de Parcerias da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Vanessa Celano Tarantini. Durante o evento, o I-UMA prestará homenagem à ASBRAER – Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, pelo Dia Nacional do Extensionista Rural.

Lançamento nacional do AGROEDUC

O AgroSeminário Brasília 2016 também irá marcar o lançamento nacional do programa de educação e gestão a distância AGROEDUC, criado pelo I-UMA depois de três anos de estudos com uma equipe multidisciplinar formada por doutores, mestres e consultores em diferentes áreas. Neste primeiro momento, o curso de duração de dois meses, que simula a gestão de dois anos de uma propriedade rural, será aplicado em jovens da Cadeia do Leite, utilizando dados reais de mercado e ferramentas que estimulam a tomada de decisões para ampliar a qualidade do produto, a produtividade e a rentabilidade da Agricultura Familiar. As duas etapas do AGROEDUC – teórica e prática será customizada para todas as demais cadeias do agronegócio.

O grande diferencial que será apresentado pelo presidente do I-UMA, José Américo da Silva, é a utilização do Agribusiness Game, um game virtual que simula com parâmetros reais a gestão de uma propriedade rural. Quando o aluno inicia o game – depois de cumprir a primeira etapa do curso do conhecimento teórico – ele é estimulado a tomar decisões no agribusiness game, analisando indicadores, tendências do mercado do leite, simulando questões como preço, comercialização, finanças, compra de insumos, recursos humanos, manejo do rebanho e escolha de máquinas e equipamentos. A meta do I-UMA é que em três anos o Programa seja utilizado por cerca de 200 mil alunos.

“Precisamos melhorar a produtividade e aumentar a eficiência do uso e consumo de água, diminuir o desperdício na produção e na distribuição de comida. Em 50 anos o Brasil tornou-se uma potência agrícola e a meta do governo federal é alimentar mais de 2 bilhões de pessoas aumentando a sua participação no mercado internacional de 6,9% para 10%. Mais do que nunca, alimentar o mundo exige gestão, empreendedorismo, inovação, tecnologia, coordenação público-privada, sustentabilidade e parcerias de curto e longo prazo”, diz o economista José Américo da Silva, eleito em outubro, pela terceira vez, uma das 100 Personalidades Mais Influentes do Agronegócio Brasileiro, pela Revista Dinheiro Rural. Seu nome foi publicado em edição especial que destaca no topo da lista o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi.

