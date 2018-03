Agroturismo é opção de passeio em Gramado

Agência de turismo oficial do 32º Luz de Gramado, a Vento Sul conta com diversas opções de entretenimento na Serra Gaúcha. Em meio à disponibilização de ônibus e vans junto ao desembarque dos passageiros no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, destacam-se os roteiros de agroturismo especialmente desenvolvidos pela empresa.

Visando proporcionar a oportunidade de conhecer e descobrir alguns dos mais bonitos – e desconhecidos – cenários da região, a Vento Sul oferece três opções de passeios. As viagens acontecem todos os dias da semana, sempre a bordo de ônibus antigos, chamados de “Princesinhas”, nome em alusão à novela Tieta e um ônibus nesse estilo chamado carinhosamente de “Marinete, a princesinha do agreste”. São quatro veículos disponíveis, Dodge Fargo 1948, Chevrolet Apache 1958, Ford Bicudo 1970 e Mercedes-Benz 1974, todos preparados para incrementar a experiência.

TOUR DO VALE

Duração: Das 14h às 18h – , e -feira

A estrada de chão, o ar puro, a natureza, as casas coloniais e a visita às famílias italianas e alemãs proporcionam momentos inesquecíveis no Vale do Quilombo e Linha 28, no interior de Gramado. Junto a morros de intensa vegetação, rios e cachoeiras, passando por campado de araucárias, parreiras de kiwi e uva a bordo de um ônibus tipicamente colonial, o turista passa a conhecer as belezas naturais que Gramado esconde em seu interior.

Família Marcon: a lida do campo é o que marca a primeira parada do passeio. O casal italiano Vicente e Fátima Marcon compartilha a história de seus antepassados no memorial da família, mostrando objetos que eram utilizados pelos seus pais, o plantio de milho e o manejo com os animais. O visitante é convidado, com as próprias mãos, a alimentar ovelhas. Para finalizar essa parada, todos degustam um bom suco de uva, acompanhado de pães e geleias produzidas pelos Marcon.

Família Perine: Visitação ao museu da família, onde se conta a história de vida de uma das primeiras famílias de Gramado.

Alambique Rossa: a arte de produzir cachaça, graspa e vinho é o que marca essa parte do passeio. Quem conduz é o proprietário e produtor Romeu Rossa, que conta a história de sua família. O visitante acompanha a produção de cachaça de alambique desde a colheita da cana-de-açúcar. Em meio a um campado onde o verde predomina, pode-se provar destas delicias.

Família Barreta: em uma casa centenária em estimo enxaimel, onde funcionava um salão de Kerb, o visitante é recebido por seus proprietários Jovani e Margarete Baretta, que servem um saboroso café da tarde com verdadeiros produtos coloniais, recheado por bolos, pasteis, cucas, sucos e cafés.

TOUR LINHA ÁVILA

Duração: 8h30min às 13h30min – ças e quintas-feiras

A história de vida de homens e mulheres, que com muita garra e trabalho, colonizaram as terras que chamamos de Gramado. Alemães, italianos, portugueses, franceses e gaúchos construíram um bom lugar para viver e, através de seus costumes, mesa farta, religiosidade e empreendedorismo transformaram a pequena cidade serrana em referência turística e cultural.

Família Wagner: Saborosos doces e geleias, produzidos pelo casal Lírio e Terezinha, ganham destaque no primeiro ponto de visitação. A história da família, de origem alemã e italiana, é contada enquanto o turista conhece a plantação de morangos e árvores frutíferas no entorno da bela casa construída especialmente para receber visitantes. Em época de frutas será oferecido o “colha e pague”, oportunizando aos turistas um momento único junto à natureza.

Cantina Nonno Giovanni: A imigração italiana é contada pelo casal Alcione e Marivani em um ambiente acolhedor próximo à casa onde vivem. A produção de vinho artesanal em estufa de fumo desativada tomará a atenção dos visitantes, que conhecerão a “fórmula” para fazer vinhos. Queijos, salames, sucos, conservas, mel e pães caseiros serão degustados e poderão ser adquiridos pelos visitantes.

Vivenda Schonrhein: O roteiro encerra com um típico e apetitoso café alemão, incluindo Eisbein (joelho de porco), kartoffel (batata), chucrute e outras delícias na Vivenda Schönrhein, de propriedade do casal João Pedro e Rose Marie Rheinheimer. Os anfitriões falam sobre sua filosofia de vida, que inclui alimentação orgânica e a medicina das ervas. Neste ponto, os visitantes degustam cervejas artesanais sem álcool, além do opcional Chá e Café com palestras e terapias holísticas.

Sítio Tradição: a cultura gaúcha fecha o passeio com chave de ouro. Trajado com vestes típicas, o empreendedor Maurício fala sobre a vida campeira e costumes do povo gaúcho. O artesanato produzido por sua sogra, Vânia, resgata técnicas tradicionais da Alemanha e da França, que remetem às origens das famílias de seus pais e de seu marido. O típico costelão assado na vala encerra o roteiro.

TOUR O QUATRILHO

Duração: 14h às 18h – ça, e

Em meio a vales e riachos nas localidades de Campestre do Tigre e Tapera, onde viveram os protagonistas do livro e filme “O Quatrilho”, o turista é convidado a conhecer a história das famílias que colonizaram essas terras. O cultivo de frutas e a produção de vinho, um moinho colonial, o cenário encantador de um mirante, a natureza e a mesa farta transformam o passeio e um momento inesquecível.

Família Lazaretti: há mais de 120 anos a família Lazaretti enraizou-se em um pequeno espaço de terra no interior de Gramado. O turista é recebido pelo seu proprietário Celeste Lazaretti, que compartilha sua experiência na lida do campo em meio a um imenso parreiral de uvas e kiwis. Na sua adega, com barris produzidos a mais de 100 anos, também conta como é preparado o vinho colonial e a graspa, que podem ser degustados pelo visitante.

Família Grings: no moinho colonial da família Grings, na propriedade onde viveram os protagonistas do romance “O Quatrilho”, Nicodemo e Maria, Joseph e Carolina, no ano de 1893, o casal Eduardo e Marlize conta a história destes personagens que marcaram época. O visitante é convidado a conhecer o cemitério onde é possível ver o túmulo onde estão Nicodemo e Maria. Ao lado do cemitério, fica a Igreja de Pedra Santo Antônio, onde foram realizados os matrimônios dos casais.

Morro da Polenta: uma vista exuberante é apreciada pelo turista neste ponto do passeio. O Morro da Polenta, a 900 metros de altura, é usado como mirante. Os cliques são inevitáveis, pois todos querem levar consigo a lembrança incomparável do interior de Gramado. O momento é marcado pela vista de um cenário ladeado de campados e morros cortados pela estrada que liga Gramado a Nova Petrópolis.

Família Ramm: na porta de entrada da casa de Ingo e Isolde Ramm o visitante é tomado pelo clima interiorano ao som de sanfonas. O turista é convidado a saborear um farto e saboroso café colonial típico alemão, com receitas herdadas de seus antepassados. A receptividade do casal deixa no visitante a vontade de retornar e reviver momentos inesquecíveis.

Mais informações podem ser obtidas em www.ventosulturismo.eco.br.

Deixe seu comentário: