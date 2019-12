Acontece Água da Pedra é patrocinadora e a água oficial da 16ª Travessia Torres-Tramandaí

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A Água da Pedra é patrocinadora e a água oficial da 16ª Travessia Torres-Tramandaí (TTT 2020), tradicional corrida de revezamento que acontece em . A prova de 82Km, possui cerca de 3 mil competidores inscritos e tem largada em Torres e chegada em Imbé.

A Água da Pedra estará presente com suas garrafinhas de 350 ml nos 15 postos de hidratação e nas áreas de confraternização de Atlântida (chegada do Trote) e Imbé (chegada da corrida competitiva).

Além disso, a Água da Pedra fará ações conectadas à sustentabilidade, consumo de água, saúde e bem-estar. Para completar o seu envolvimento a fundo com o evento a Água da Pedra estará presente com sua equipe de atletas participando da competição.

A corrida

A corrida pode ser disputada nas modalidades Dupla, Quartetos, Ouctetos ou Individual, a ULTTTRA e á a duração máxima de 12h (doze horas). Também haverá o Trote de 5km, entre Torres e Atlântida.

A organização do evento é realizada pela AF&TF Promoções de Eventos. Mais informações da 16ª Travessia Torres-Tramandaí podem ser obtidas pelo site http://www.ttteventos.com.br.

A Fruki

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre de 2020, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

Mais informações estão disponíveis pelo www.fruki.com.br.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário