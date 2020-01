Acontece Água da Pedra, marca da Bebidas Fruki, leva hidratação e sustentabilidade para o verão dos gaúchos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Totens Água da Pedra percorrem diversas cidades do Estado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Água da Pedra, marca de água mineral da Bebidas Fruki, apresenta a campanha de verão, que estimula a hidratação e conscientiza sobre sustentabilidade na estação mais quente. “Hidrate o seu Verão” reforça o movimento lançado em 2019, que desafiou as pessoas a beberem mais água. Neste ano, a marca volta a transcender o discurso por meio de ações como Totem Água da Pedra, copos ecológicos e rótulos com frases de influenciadores e especialistas em saúde e bem-estar.

Presente nas principais praias e cidades do Rio Grande do Sul, o Totem Água da Pedra vai encher um recipiente levado pelo público com 300 ml de água mineral em troca de uma garrafa plástica vazia que será reciclada. Dois totens itinerantes da marca vão percorrer diversos pontos do estado. A trajetória e campanha iniciam em 21 de janeiro na fábrica da empresa, em Lajeado.

Todo material coletado será destinado a cooperativas para reciclagem. Além de cuidar do planeta e convidar os consumidores a entrarem no clima, o objetivo é contribuir para um mundo sustentável e gerar economia para as famílias participantes.

Confira as cidades e datas da ação: Lajeado (21 a 24.01 e 26.02 a 01.03); Imbé (25 e 26.01); Atlântida (31.01 a 02.02); Canoas (27.01 a 30.01); Caxias do Sul (01, 02, 08 e 09.02); Capão da Canoa (08, 09, 15 e 16.02); Porto Alegre (15, 16, 22 a 25.02); e Torres (22 a 25.02 e 29.02 a 01.03).

Sustentabilidade

A presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers Bagatini ressalta que a sustentabilidade deve ir além do discurso e ser praticada todos os dias. Em 2019, 98,70% do total dos resíduos gerados na empresa foram destinados para a reciclagem. “Este ano, desenvolvemos uma ação que tem o objetivo de conscientizar o consumidor em relação a dois pilares: a sustentabilidade, dando o destino correto aos resíduos gerados; e a hidratação, que é fundamental para nossa saúde. Queremos compartilhar nossas práticas com o mercado através de atitudes verdadeiras”.

Planos

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre deste ano, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama. Mais informações estão disponíveis pelo www.fruki.com.br.

