Água da Pedra vai multiplicar conteúdo sobre saúde e prevenção no Outubro Rosa

Há cinco anos abraçando a causa e investindo na conscientização no Outubro Rosa, a Água da Pedra acredita no poder do compartilhamento de experiências durante a prevenção ou tratamento do câncer de mama. Em todos esses anos, a marca já criou diversas ações que levaram informação e impactaram a população. Neste ano, a campanha HidratAÇÃO vai dar voz a 30 profissionais da área da saúde, esporte e vida, que serão colunistas de jornal por um dia, com mensagens importantes a respeito de saúde, qualidade de vida e prevenção do câncer de mama.

Durante os #30DiasDeRosa do mês de outubro, nomes como Dr. Bruno Lunardi, Dr. Nelson Spritzer, o patinador Marcel Sturmer, o atleta Frank Silvestrin, a fisioterapeuta Vanessa Pedroso, a gestora de relacionamentos Patti Leivas, a apresentadora Rodaika, a jornalista Fernanda Pandolfi e o diretor do CREEO Marcelo Kessler, estarão presentes em uma coluna diária de um veículo de imprensa. E para multiplicar ainda mais as informações, todos os conteúdos serão compartilhados todos os dias nas redes sociais da Água da Pedra. Ao final da ação, os textos serão consolidados em um livro em versão digital.

Reforçando ainda mais a campanha, como nos anos anteriores, as garrafas de Água da Pedra de 500ml ganharam tampas cor de rosa. No total, são oito milhões de tampinhas em prol da causa.

“Através da Água da Pedra, a Fruki destaca a importância do Outubro Rosa mudando a cor das suas tampinhas, com o propósito de transformar a sociedade em relação a conscientização. Em todos esses anos de projeto já mudamos mais de 40 milhões de tampinhas em prol da causa. Além disso, revertemos um valor para ONGs, pois acreditamos que a empresa tem o papel de fazer acontecer”, diz Aline Eggers Bagatini, Presidente da Fruki.

A FRUKI

Fundada em 1924, a Fruki conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca Fruki, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre de 2020, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

Mais informações estão disponíveis pelo www.fruki

Deixe seu comentário: