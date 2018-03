Água$ de março

O badalado 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília, custou mais R$ 100 milhões aos cofres públicos. Em meio à política de austeridade propalada pelo Governo, a Agência Nacional das Águas liberou mais de R$ 22 milhões para o evento. De acordo com o balanço de despesas do Conselho Mundial da Água, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF destinou R$ 30 milhões para o 8º Fórum. O investimento se deu em meio a uma crise hídrica que atinge várias regiões do DF.

Levantate, hombre

O ex-presidente Pepe Mujica telefonou para Lula e se solidarizou com o colega sobre os tiros nos ônibus da caravana. Lula está pasmo. Não esperava tamanha rejeição nas ruas.

Amorim no circo

Lula da Silva e Dilma Rousseff vão prestigiar na segunda, no Rio, o lançamento da pré-candidatura de Celso Amorim ao Governo do Rio de Janeiro. Será no Circo Voador.

Clube da Dilma

Dilma tem reunido em seu apartamento, no Rio, grupo de feministas para debater o caso do assassinado da vereadora Marielle Franco.

Apetite

Circula nas altas rodas que a Nutrimental (das barrinhas de cereais), da família do ex-deputado Rocha Loures – amigo de Temer flagrado com a mala de R$ 500 mil – está à venda por R$ 900 milhões. A empresa não quis comentar. Mas também não negou.

Poder em voga

O Brasil vive “ditadura do Judiciário” que “incomoda a democracia”. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Carlos Manhanelli, palestrante do II Congresso Nacional de Comunicação Legislativa, em São Paulo.

Perigo do Messias

Com a expertise de quem coordenou 300 campanhas no Brasil e no exterior, Manhanelli condena “extremismos” no debate político e faz alerta. “Essa judicialização das campanhas pode desencadear o surgimento de um novo ‘Messias’, que pode levar o Brasil a um buraco muito grande”.

Fui!

O ator pornô Alexandre Frota saiu do Patriota porque foi confrontado pela ala evangélica do partido. Não há certeza que ele se candidate a deputado por outra sigla.

Fertilizante$

O senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) quer que o ministro Blairo Maggi (Agricultura) e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, compareçam ao Senado para explicarem o possível fechamento das unidades da Fafen (fábrica de fertilizantes nitrogenados) em Sergipe e na Bahia.

Risco no campo

Amorim que sabatinar Maggi e Parente na Comissão de Agricultura. Afirma que o fechamento das unidades “poderá provocar sérios prejuízos à economia da região, com a extinção de milhares de empregos e a falência de outras empresas do segmento”.

Desinvestimento

Na Câmara, a oposição vai promover uma Comissão Geral no plenário, em 10 de abril, para discutir o que chama de “plano de desinvestimento do Governo Temer na área de fertilizantes”.

Contrabando…

O Ministério Público Federal vem fechando o cerco contra o contrabando de cigarros. Em decisões recentes, o MP denunciou uma quadrilha formada por políticos, empresários e policiais do Maranhão.

…Cercado

Em ações recentes, o MP e a Polícia desbarataram a organização criminosa de um dos maiores contrabandistas do Brasil, Roberto Eleutério da Silva, o ‘Lobão’, e obteve na Justiça a condenação de quatro contraventores presos em estradas de Minas Gerais.

