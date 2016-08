Água do Guaíba apresenta leve melhora, aponta análise

Na sétima semana de monitoramento ambiental do Guaíba, realizado pela Sema (Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), os resultados indicam uma leve melhora na qualidade da água.

As amostras analisadas foram coletadas nos seguintes pontos: Ponto 1: foz do rio Gravataí; Ponto 2: no Guaíba, ao sul da Casa de Bombas nº 5 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais); Ponto 3: no Guaíba, ao sul da Casa de Bombas do Trensurb; Ponto 4: no Guaíba, entre o Ponto 3 e o ponto de captação de água do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) para as ETAs (Estações de Tratamento de Água) São João e Moinhos de Vento; e Ponto 5: no Guaíba, ao sul do ponto de captação de água do DMAE.

Está prevista para o mês de outubro a divulgação de relatório técnico sobre a qualidade ambiental da água do Guaíba, contemplando os resultados obtidos nas diversas campanhas semanais de coleta de água. A avaliação terá como referência os padrões estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Em função dos parâmetros analisados, será possível verificar se as águas do Guaíba apresentaram condições próprias para captação por parte do DMAE, órgão responsável pelo tratamento e abastecimento público de água potável para o município de Porto Alegre.

Água com cheiro e gosto

No dia 10, a Fepam (Estadual de Proteção Ambiental) do Rio Grande do Sul suspendeu as atividades da empresa Cettraliq (Central de Tratamento de Efluentes Líquidos Ltda), na Zona Norte de Porto Alegre. A empresa é suspeita de alterar o gosto e o cheiro da água na capital gaúcha por conta de emissão continuada de odores, em quantidades perceptíveis fora do limite, provenientes de sua atividade.

Comentários