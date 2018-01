Água mineral Crystal muda no RS

A Coca-Cola FEMSA Brasil distribui para todo o estado do Rio Grande do Sul a água mineral Crystal engarrafada na Fonte José Gregório, que conta com 80% menos sódio em sua composição natural, em comparação com a que era vendida anteriormente. Com essa alteração, a marca passa a ser uma das opções de água mineral com um dos menores teores de sódio disponível no mercado gaúcho. Na versão sem gás, o produto chega na nova embalagem Ecoflex, que utiliza menos plástico e facilita o processo de reutilização e reciclagem do recipiente.

Conforme a análise de composição química da água envasada na Fonte José Gregório, a Crystal que chega ao Rio Grande do Sul conta com 17,7 mg de sódio por litro, um dos índices mais baixos entre todas as marcas encontradas no mercado gaúcho. A embalagem Ecoflex, utilizada no envase do produto na versão sem gás, tem 20% menos plástico. Com isso, ela utiliza menos matéria prima e produz um índice menor de emissão de carbono na sua fabricação. Além disso, o novo recipiente é mais fácil de torcer ao ser descartado e ocupa 37% do volume original quando torcido, o que facilita a compactação e transporte dos resíduos durante o processo de reciclagem.

O evento Crystal Sunset, realizado em Porto Alegre, marcou o lançamento da novidade aqui no Estado. A atração principal do evento foi a apresentação da Orquestra do Theatro São Pedro interpretando os maiores sucessos de Caetano Veloso e Chico Buarque. Durante o espetáculo, realizado no dia 19 de dezembro, no Parque Germânia, em Porto Alegre, mais de 4,6 mil litros de água foram distribuídos e consumidos pelos participantes. Para tornar a ação sustentável e colaborar com manutenção e limpeza do parque, a empresa recolheu 100% destas embalagens, que totalizaram mais de 235 kg de resíduos. Todo o material foi destinado para um centro de reciclagem da Capital.

