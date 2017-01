Água turva em excesso no rio do Sinos pode afetar o abastecimento de quatro cidades

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) informou que a elevação do nível de turbidez do rio do Sinos prejudica a produção de água tratada na ETA (Estação de Tratamento) de Campo Bom. O problema pode afetar o abastecimento do município e ainda de Sapiranga, Portão e Estância Velha, cujos sistemas são integrados.

Turbidez é a presença de materiais em suspensão na água, reduzindo a transparência e dificultando a absorção e reflexão da luz.

A ETA precisou ser desligada na madrugada deste sábado por falta de condições de tratamento da água bruta (in natura) captada no manancial. A situação decorre do rompimento de açude em São Francisco de Paula e de deslizamentos de terra, causando a presença de lodo no rio.

A turbidez normal do Sinos, que é de 50 pontos, está em 10 mil pontos, ou seja, 200 vezes acima da média. Em Taquara, onde o índice chegou a 20 mil (400 vezes superior) na noite de sexta-feira, o tratamento e o abastecimento estão sendo restabelecidos gradualmente.

A normalização completa do fornecimento depende da redução de turbidez da água bruta, o que pode ocorrer nas próximas horas. As equipes da companhia fazem testes e monitoram as condições da água.

Dúvidas podem ser esclarecidas no www.corsan.com.br ou por meio do fone Corsan 24 Horas: 0800-646-6444.

