Águas-vivas provocam queimaduras. Todo o cuidado é pouco, principalmente com crianças à beira-mar

Os balneários estão lotados de veranistas, que aproveitam o calor da estação, aliás, uma temporada com pouca chuva, marcada até o momento pela presença do sol, principalmente nos finais de semana, quando o fluxo no litoral cresce. Cuidados nesta época são essenciais, principalmente com as crianças, que adoram entrar e sair do mar muitas vezes durante o dia na beira da praia. A desatenção e a felicidade brincando na água fazem com que os pequenos sejam as principais vítimas das mães-d’água. Para evitar que estes incidentes causem transtornos e traumas, a dermatologista associada da SPRS (Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul), Ana Paula Manzoni, explica como deve ser o tratamento.

“O perigo é encostar nos tentáculos da água-viva. Quando encosta, este tentáculo libera uma toxina na pele, causando a queimadura química. É um ferimento que dói bastante e deixa a pele com ardência forte. O ideal é lavar o local com a própria água do mar, jamais usando água doce, como água mineral, por exemplo, pois piora a queimadura. Além disso, é aconselhado fazer compressas com vinagre ou bicarbonato de sódio. Quando tiver o bicarbonato de sódio para usar, não diluir com água doce, mas com água do mar, ou aplicar no local sem diluir”, destaca Ana Paula Manzoni.

A médica alerta que, caso a criança sinta algum outro sintoma, é aconselhado levar até um dermatologista ou um pediatra, para que os profissionais possam avaliar se existe algum perigo, como alguma alergia. Além disso, Manzoni lembra que não se deve colocar outras receitas caseiras ou pomadas no local da queimadura. “Não se deve colocar urina no local, isso é um mito. Não existe comprovação de que esta receita caseira realmente funciona e pode até prejudicar o ferimento”, explica.

Depois de tratada a dor e os primeiros sintomas da queimadura, o cuidado com a pele da criança é evitar expor esta parte do corpo afetada ao sol. Isso ajuda a evitar que surjam manchas no local.

