AGV pede revisão da política de ICMS prevista no pacote do RS

É fundamental para a economia de nosso estado que a Assembleia Legislativa aprove o pacote de Recuperação Fiscal proposto pelo governador José Ivo Sartori. Porém, é importante também rever as decisões sobre o continuado aumento do ICMS, conforme proposto no texto original.

A opinião é do presidente eleito da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV), Ricardo Diedrich, seguindo os princípios, a ideologia, bem como seu estatuto: “é necessário que pensemos também em outros mecanismos destinados à recuperação dos cofres públicos do Estado fora da oneração através da carga de tributos.”

Para o dirigente, a população pede uma atuação responsável por parte dos deputados estaduais. “Precisamos da aprovação deste projeto para buscar recuperar as finanças de nosso Estado”, diz Diedrich.

Deixe seu comentário: