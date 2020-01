Mundo Aiatolá lidera multidão no funeral do general iraniano morto pelos EUA

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Funeral do militar reúne milhares de pessoas em Teerã Foto: Reprodução Funeral do militar reúne milhares de pessoas em Teerã. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, lidera nesta segunda-feira (06) uma homenagem para o general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque dos EUA em Bagdá (Iraque). O funeral do militar reúne uma multidão em Teerã.

Carregando cartazes com o retrato de Soleimani, as pessoas se reuniram nos arredores da universidade da capital iraniana, onde Khamenei fez orações pelo general, que comandava a Força Quds, uma unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana com atuação no exterior.

A filha do general, Zeinab Soleimani, declarou que o “plano maligno” do presidente americano Donald Trump, de causar separação entre o Iraque e o Irã, falhou.

“Trump, seu jogador compulsivo, seu plano maligno de causar separação entre o Iraque e o Irã com seu erro estratégico de assassinar Qasem Soleimani e Abu Mahdi Al-Muhandis [líder da milícia iraquiana] falhou e só causou unidade histórica entre as duas nações e provocou seu ódio eterno pelos Estados Unidos”, disse Zeinab. Ela afirmou ainda que a morte do seu pai trará “dias mais escuros” para os Estados Unidos e Israel.

