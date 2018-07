O aiatolá Ali al-Sistani, principal clérigo xiita do Iraque, pediu que um novo governo seja formado o mais rápido possível no país árabe. Segundo ele, a medida é necessária para lidar com a corrupção e os serviços de má qualidade, que nessa sexta-feira voltaram a motivar protestos populares nas cidades de Basra, Amara e Nasiriya.

Deixe seu comentário: