Ainda com chance de título inédito da Série B, o Inter fará a sua despedida da competição no próximo sábado. A direção do clube quer lotar o estádio Beira-Rio

Após a vitória fora de casa sobre o Goiás por 2 a 0, no último sábado, o Inter retoma nesta segunda-feira os preparativos para o duelo contra o Guarani-SP, válido pela última das 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para as 17h30min do próximo sábado no estádio Beira-Rio, marcará a despedida colorada da competição.

Vice-líder da competição, com 68 pontos, o Colorado ainda pode conquistar o título inédito da Segundona – ainda que muitos colorados não façam muita questão dessa taça. Para isso, precisa vencer o confronto contra o Bugre paulista (décimo-sexto colocado e que escapou por pouco do rebaixamento à Série C) e torcer para que o líder América-MG (60 pontos) empate ou perca em casa para o CRB-AL, no mesmo horário.

Após a vitória em Goiânia, com dois gols do atacante William Pottker (artilheiro isolado da equipe na competição, com dez finalizações efetivas), o vice-presidente de Futebol do clube, Roberto Melo, concedeu entrevista coletiva. Ele destacou a conquista de mais três pontos e enalteceu a luta para seguir brigando pelo título da Série B, algo que até pouco tempo atrás não vinha sendo um tema muito recorrente entre as declarações da direção, atletas e comissão técnica.

O dirigente começou a fala com os repórteres pedindo o apoio do torcedor na partida do próximo sábado, diante do Guarani. Na avaliação de Melo, um Beira-Rio com casa cheia poderá servir tanto para comemorar o retorno do Inter à elite do futebol brasileiro como também celebrar um eventual título da edição de 2017 da Segundona, certame do qual o clube jamais havia participado em 108 anos de história.

“Temos mais um compromisso pela frente e estamos lutando pelo título da Série B”, frisou o dirigente. “Esperamos que o torcedor colorado lote o estádio e possa comemorar o nosso retorno para a elite do Campeonato Brasileiro”.

Futuro técnico

Ele também foi questionado sobre A contratação de um novo treinador para a temporada de 2018 – o cargo vem sendo desempenhado interinamente pelo auxiliar técnico Odiar Hellmann desde o dia 11 (sábado), quando o então comandante Guto Ferreira foi demitido, devido à sequência irregular da equipe, que acabou atrasando a classificação antecipada para a Série A.

O cartola garantiu que ainda não iniciou tratativas com nenhum profissional. “Não conversamos com ninguém ainda. A saída do Guto ocorreu há poucos dias. A partir dessa semana é que a gente conseguirá pensar e tratar sobre o assunto.” Até o momento, alguns dos nomes mais cotados para a função são os de Abel Braga (atualmente no Fluminense) e de Roger Machado (sem clube desde a sua dispensa pelo Atlético-MG, em setembro).

Outras opções, no entanto, têm sido cogitados pela imprensa esportiva. É o caso de Levir Culpi (desempregado após deixar o Santos), Vanderlei Luxemburgo (que teve o seu contrato com o Sport-PE rescindido recentemente) e Marcelo Oliveira (atualmente no Coritiba-PR).

Deixe seu comentário: