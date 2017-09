Ainda existe no País a “velha mentalidade de que prender rico é inconstitucional”, diz o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta sexta-feira (01) durante aula inaugural de uma universidade do Rio de Janeiro que há no Brasil uma “operação abafa” em curso, contra o combate à corrupção. Sem usar a expressão “Lava-Jato”, Barroso afirmou que existe uma mentalidade no país que a “criminalidade do colarinho branco não é grave”.

O ministro afirmou que o combate à corrupção alcançou “pessoas que não gostam de ser punidas” e que têm “aliados em toda parte”: nos “altos escalões”, nos poderes, na imprensa e “aonde menos seria de se esperar”.

“É claro que há reações. É claro que há ‘operação abafa’. As pessoas não gostam de ser punidas. E, na verdade, o que aconteceu é que esse protesto de enfrentamento da corrupção alcançou pessoas que se consideravam imunes. E consequentemente impunes. Essas pessoas articulam pra permanecer impunes, para não serem responsabilizadas penalmente, é da natureza humana.”

Barroso deu uma aula inaugural de um curso de pós-graduação de advocacia pública da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em convênio com a Procuradoria-Geral do Estado. Ele falou por cerca de uma hora de dez minutos sobre advocacia público e, nos cinco minutos finais, abortou o combate à corrupção. O ministro reforçou que acredita que “a corrupção não é invencível”.