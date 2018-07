Ainda há tempo para se vacinar contra a gripe

O período das férias escolares pode ser o momento propício para realizar a vacina contra a gripe e garantir a imunização das crianças e adolescentes na volta às aulas no início de agosto. Diante à perspectiva do frio intenso seguir nas próximas semanas, o Ministério da Saúde reforça o alerta sobre a importância da imunização. Conforme dados apresentados pelo órgão federal no início deste mês, a procura da população pela vacina no RS não atingiu o nível desejado – menos de 80% da público alvo da campanha federal foi vacinada.

De acordo com Leonor Pinto Moura, coordenadora dos serviços farmacêuticos da Panvel, ainda é possível realizar a imunização para este inverno, pois a vacina atinge nível máximo de proteção após cerca de 15 dias após a aplicação. Voltada para todas as faixas etárias, a Panvel oferece a vacina da gripe tetravalente adquirida da GSK, versão atualizada em relação ao novo vírus.

Em Porto Alegre, a vacina pode ser realizada em seis lojas da rede (lista abaixo). Nestes locais, também são oferecidas vacinas contra HPV, pneumonia, herpes zóster, meningites, hepatites e outras doenças. Com o objetivo de facilitar o acesso à população e ampliar seus serviços em Saúde, a Panvel é a primeira rede de farmácias do Sul do País habilitada a aplicar vacinas em suas lojas.

Conforme legislação vigente, é necessário apresentar receita médica para realizar a aplicação.

Lojas Panvel que realizam a aplicação da vacina na Capital

Centro – Rua dos Andradas, 1320

Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 2857

Bela Vista – Avenida Nilo Peçanha, 690

Bom Fim – Avenida Osvaldo Aranha, 1370

Independência – Avenida 24 de Outubro, 722

Mont Serrat – Rua Anita Garibaldi, 2099

