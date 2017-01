Ainda que considerada uma droga ilegal pelo Governo dos Estados Unidos, a maconha tem seu uso medicinal ou recreativo permitido em 28 Estados americanos

Ainda que considerada uma droga ilegal pelo governo federal, no mesmo nível que heroína, a maconha tem seu uso medicinal ou recreativo permitido em 28 Estados americanos. O maior deles, a Califórnia, legalizou-a para maiores de 21 anos em novembro, mas a venda só pode começar a partir de 2018, após discussões sobre regulamentações, impostos e emissão de licenças.

Até lá, os atuais comerciantes precisam se preparar. No Colorado, cuja população de 5 milhões votou pela legalização total em 2012, as empresas que fizeram a transição da droga medicinal para a recreativa (mesmo produto, licença diferente) viram a demanda crescer mais de cinco vezes. Na Califórnia, sexta economia mundial e com 40 milhões de habitantes, a expectativa é maior.

A Harborside, maior loja de maconha dos EUA, com receita anual de 30 milhões de dólares, completou dez anos em 2016 e adquiriu uma fazenda de 47 acres no Estado, onde espera investir em plantações ao ar livre, coisa rara no mercado. (Folhapress)

