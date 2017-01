Ainda repercute agressÃ£o do ator Caio Castro a um fotÃ³grafo

Caio Castro se desculpou por ter agredido o fotógrafo André Ligeiro que tentava fotografá-lo durante uma festa, em Trancoso, na Bahia. “O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo e a todos os profissionais que se sentiram ofendidos”, disse em comunicado.

Na mesma nota, a assessoria do ator explicou que a promotora de eventos que estava acompanhando Castro pediu para que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes a que ele foi contratado.

A agressão aconteceu quando Caio estava entrando no evento intitulado Saravá. O ator deu uma cabeçada em Ligeiro, causando um ferimento no supercílio. Ele foi retirado do evento, acompanhado por policiais.

