Ainda sem Rodrigo Moledo, Odair abre semana de treinos do Inter em Atibaia

*Valéria Possamai

A semana de trabalhos do Inter iniciou sem Rodrigo Moledo. O zagueiro ficou de fora da atividade com bola com os demais companheiros, no segundo dia de treinos em Atibaia. A tendência, neste primeiro momento, é que o defensor não participe de coletivos até recuperar a força física ideal.

Moledo não atua desde a última partida contra o CSA, em casa, no dia 19 de maio, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Após sentir um físgada, foi constatada uma lesão muscular na coxa direita. O planejamento inicial da comissão técnica é recuperar o recondicionamento físicio do zagueiro titular. Assim, o jogador pode voltar aos treino somente em Porto Alegre, na próxima semana, quando a delegação segue a preparação no CT Parque Gigante.

Enquanto aguarda o defensor, o técnico Odair Hellmann comandou um trabalho tático em um dos campos do risort Bourbon Atibaia. Os jogadores foram divididos em quatro times e treinaram em campo reduzido. A boa notícia fica por conta do capitão Dourado, que trabalhou normalmente.

No turno da tarde, os jogadores recebem descanso. Amanhã, a preparação segue em dois turnos, aprimorando a parte física e tática. A Rádio Grenal acompanha a preparação direto de São Paulo.

A programação da semana prevê ainda dois jogos-treino. O primeiro acontecerá na sexta-feira (28), contra o Pouso Alegre; e o segundo, contra o Atibaia, no sábado (29), data em que o time gaúcho retorna para a capital.

Leia mais: Rodrigo Caetano destaca que Edenílson “quis ficar” no Internacional

*estagiária sob supevisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: