A Airbus fechou o maior contrato da sua história

A Airbus fechou na quarta-feira um contrato considerado o maior de sua história, para a venda de 430 aviões de fuselagem estreita a quatro companhias “low cost” ligadas ao grupo de investimento americano Indigo Partners, por um preço de tabela de 49,5 bilhões de dólares.

O contrato, que inclui aviões para a Wizz Air, da Hungria, a JetSmart, do Chile, a Volaris, do México, e a Frontier, dos Estados Unidos, é visto como a maior encomenda de aviões da história da aviação, em termos de volume.

Logo depois do anúncio, no entanto, a europeia Airbus sofreu um revés, no penúltimo dia do Salão de Aeronáutica de Dubai, com a divulgação da vitória do Boeing 737 Max sobre o A320neo em outra disputa por um grande contrato na categoria de jatos de fuselagem estreita, com a Flydubai, da região do golfo Pérsico.

A Flydubai assinou um compromisso de compra de 175 jatos Boeing 737 Max, com opção para mais 50 unidades, a um preço de tabela de 27 bilhões de dólares. A Boeing classificou o pedido da Flydubai como a “maior encomenda de jatos de fuselagem estreita – em valor e em número de aviões – já realizada por uma companhia de aviação do Oriente Médio”.

Ainda que a frota da Flydubai seja formada por aviões da americana Boeing, a Airbus tinha a esperança de que o pedido fosse dividido entre as duas companhias.

Nenhuma das duas encomendas é final, por enquanto, mas tanto a Airbus quanto a Boeing afirmaram que esperavam assinar contratos finais nas próximas semanas e meses. E os valores anunciados, em termos de preços de tabela, tampouco corresponderão ao custo final, já que grandes encomendas de aviões podem receber até 50% de desconto por volume.

Superjumbo

Enquanto isso, o destino do maior avião do planeta, o superjumbo Airbus A380, continua incerto. Um contrato de 15 bilhões de dólares para a venda de 36 aparelhos à Emirate deveria ter sido o ponto alto do Salão de Dubai, resgatando o superjumbo da ameaça de cancelamento. Mas o acordo foi cancelado no último minuto, no domingo, e apenas um contrato para 40 Boeing 787 Dreamliner foi anunciado. Executivos da Airbus disseram que as negociações continuam.

O contrato para o A380 teria sido uma despedida triunfal para Joe Leahy, o vice-presidente de vendas da Airbus, que se aposenta no final do ano e sempre foi um defensor infatigável do modelo.

Mas ele encerrará sua carreira tendo concluído o acordo de 49,5 bilhões de dólares com o Indigo, um grupo de capital privado sediado em Phoenix, nos Estados Unidos, e com as quatro companhias de aviação econômica nas quais o grupo é investidor.

Embraer

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer está a três meses de conseguir a aprovação para começar a entregar uma nova geração de aviões que, na avaliação do diretor comercial da companhia, John Slaterry, será um catalisador para conseguir mais encomendas.

A Embraer lançou formalmente a chamada geração E-2 de aviões regionais e pequenos mais de quatro anos atrás e colocou no ano passado o modelo introdutório para voar, o E190-E-2, de 100 lugares. As entregas para os clientes devem começar em abril. A família de aviões, que inclui uma versão maior e outra menor, foi alvo de uma grande série de encomendas iniciais – embora o ritmo dos negócios tenha desacelerado durante seu desenvolvimento.

