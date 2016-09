AirPods, fones sem fio da Apple, custarão 1,4 mil reais no Brasil

Os novos fones de ouvido sem fio da Apple ainda não têm data para chegar ao Brasil, mas a empresa já mostrou em seu site quanto custarão. Anunciados nesta quarta-feira (7) juntamente com os novos iPhone 7 e 7 Plus, os AirPods serão vendidos por R$ 1,4 mil.

Os fones sem fio serão vendidos separadamente. Quem comprar um dos dois novos smartphones receberá um novo modelo de fone. Ele não se conecta pela habitual entrada de 3,5 milímetros, mas pela mesma saída usada para acoplar o cabo de recarga de energia.

Nos Estados Unidos, o par de AirPods vai custar US$ 160. Os novos fones sem fio poderão ser sincronizados com vários aparelhos da Apple.

Ainda que tenha modificado a forma de conectar os smartphones a acessórios de reprodução de sons, a Apple não aposentou de vez os fones de ouvido. Quem tiver algum dos fones antigos, no entanto, terá que recorrer a adaptadores para acoplá-los aos iPhones 7 e 7 Plus.

Sem preço nem data de lançamento para o Brasil, o iPhone 7 vai custar a partir de US$ 649 nos EUA, e o 7 Plus a partir de US$ 769. A pré-venda nos EUA e em outros 27 países começa na sexta-feira (9).

Apesar de não ter data para começar a ser vendidos, o par de AirPods estará “disponível no final de outubro”, informa o site da Apple. (AG)

