Ajepoa lança plataforma de cursos online

A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre – AJEPOA em parceria com a Agencia Besouro da Silva e Yow Content lançou no dia a sua plataforma de cursos online – Escola de Negócios (www.eaje.com.br). O Objetivo do projeto é levar conteúdo e conhecimento além das fronteiras de Porto Alegre/RS. O primeiro curso que já esta disponível é o Congresso de Empreendedorismo Digital – CONEDI 2018, evento que que a associação realizou no mês de Setembro na Unisinos em Porto Alegre. Mensalmente serão adicionados novos cursos, palestra, workshops na plataforma. Os associados da Ajepoa ão descontos e benefícios especiais, além disso serão disponibilizados alguns cursos gratuitos para o publico em geral.

