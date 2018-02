Ajuda contra guerra do tráfico em Angra dos Reis

O prefeito de Angra dos Reis, no Rio, Fernando Jordão, está em Brasília para solicitar reforço no combate à criminalidade no município. Nesta quarta-feira, o município completa 13 dias de intensos tiroteios entre facções de traficantes e a polícia em Angra dos Reis, com a morte de nove pessoas. Jordão já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (MDB-RJ).

