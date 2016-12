Ajuste fiscal ainda é pouco

O projeto de lei 257/2016 é para a equipe econômica como um segundo esteio no plano de retomada da economia. A renegociação da dívida completa a PEC dos gastos públicos, que já foi sancionada. O projeto entra na pauta de votação desta segunda-feira na Câmara, mas seus efeitos práticos são questionáveis como para o senador Álvaro Dias (PV-PR).

À Coluna o parlamentar disse que não crê que seja suficiente para buscar o equilíbrio das contas públicas. “De modo geral o que temos é péssima gestão em estados e municípios”.

Costume velho

Álvaro Dias acredita que clonaram o “sistema perdulário e promíscuo” implantado em Brasília. Inflou-se os orçamentos e custeio da burocracia da máquina estatal “e reduziram a capacidade de investir”.

Passado ensina

O aumento da carga tributária aprovada pela Assembleia do Rio de Janeiro pode ter vida curta. Foi o que aconteceu em 1998, quando houve elevação do ICMS e meses depois até o imposto de cigarros, caiu porque o comércio ilegal do tabaco disparou.

Audiência pública

Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara debate na quarta-feira alternativas para a privatização do setor de saneamento. O governo tem pressa na questão.

Presentão de Natal

O líder da bancada do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno (PR), garantiu ontem à Coluna que não tem informações ou conhecimento de um projeto que é mamão com açúcar para as operadores de telefonia. Na terça, o governo poderá anunciar benefícios de R$ 40 bilhões entre perdão de multas e doação de patrimônio, como carros e imóveis. A contrapartida seria novos investimentos no setor.

Detalhes da Timóteo

A CGU apurou que a principal empresa no esquema investigado na Operação Timóteo foi contratada 40 dias após o início das atividades. Há sinais de conflitos de interesses e irregularidades no contrato.

Coisa de poeta

Leitores atentos já comentaram que as poesias de Michel Temer são mensagens cifradas. No poema “Por quê”, do livro “Anônima Intimidade”, o presidente dá razão às suspeitas.

Poucas respostas

O poeta-presidente insiste nas perguntas: “Por que não Paro?; Por que prossigo?; Por que insisto?”. E no final arremata: “Por que este infindável por quê?” Em tempo – o livro custa R$ 36,00.

Mais americanos

O presidente do Cetur da Confederação Nacional do Comércio tem fé que o Congresso aprove o projeto que dispensa o visto para a entrada de turistas dos Estados Unidos. A proposta está na CCJ do Senado.

Promessa é dívida

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirmou que vai retomar as câmaras temáticas para discussão das demandas do setor do turismo. E que em breve a Embratur passará a ser uma agência, nos moldes das demais.

Tudo junto

O Palácio do Planalto poderá definir numa só tacada todo o staff da Itaipu Binacional em meados de janeiro. Está quase certa a nomeação de Luiz Fernando Viana, ligado ao governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). No páreo também concorre o ex-deputado Rocha Loures, que saiu do PMDB para estar apto ao cargo.

12 cargos

Até a posse de Viana ou Loures, também devem estar nomeados os cinco diretores: jurídico, técnico, financeiro, coordenação e administrativo. Há um movimento também para definição dos titulares das fundações Itaigrapy e Fibra e os cinco novos conselheiros do Conselho de Administração da Itaipu.

Panetone político

A confraternização organizada pelo senador Armando Monteiro (PTB-PE) virou um grande beija-mão. O ex-ministro de Dilma é candidatíssimo ao governo pernambucano.

Ponto Final

O Senado Federal não terá sessões deliberativas nesta segunda e amanhã. Bem que o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) gostaria.

Comentários