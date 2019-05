Aladdin chegou nos cinemas! Saiba as melhores e principais curiosidades do clássico

Por Gabriella Rocha*

Teve contagem regressiva, divulgação da trilha sonora, depoimentos de atores principais emocionados, e, agora, todos nós podemos conferir o resultado final do live-action de Aladdin nos cinemas! Antes de separar a pipoca e sentar na cadeira de frente para o telão, você já fica sabendo das melhores e principais curiosidades do clássico, que entrou em cartaz na última quinta-feira (23).

O filme honra a história do longa original, mesmo que com algumas atualizações e novas discussões. Assim como outras princesas da Disney, Jasmine sofre com regras machistas e patriarcais. Como a trama acontece no Oriente Médio, ela trás problematizações da cultura da região. No filme, a princesa árabe é impedida de se tornar sultana por ser mulher, ainda que seja a substituta mais apropriada para o trono do pai. Ainda sobre a personagem interpretada por Naomi Scott, um pouco diferente da versão original, nesta adaptação ela apresenta uma personalidade mais corajosa e ambiciosa.

O principal dilema da versão de 92, de que Jasmine, por ser filha do Sultão, só poderia se casar com um príncipe, se mantém, mas a maior preocupação dessa princesa empoderada não é encontrar seu príncipe encantado, e sim mudar as leis do país que impedem que uma mulher seja governante. Será que, com isso, o maior desejo que Aladdin pede ao gênio da lâmpara iria por água a baixo?

O querido personagem principal imita a versão original: apaixonado por Jasmine, ele só pensa em se tornar o príncipe que ele acredita que ela merece e almeja. Aladdin aparece com aquele jeito malandro, sempre querendo se dar bem, mas com um bom coração. Mena Massound fez questão de trazer uma postura super sagaz e fascinante, que fez a gente se apaixonar!

Mas, vamos falar do gênio? De acordo com a crítica, essa foi a encenação mais esperada e, depois do resultado, mais aclamada. Mesmo nervoso com a responsabilidade de dar vida ao personagem mais característico do filme, Will Smith honrou o desafio lançado. Nesta edição, um pouco diferente da versão original, que trás um mercadante como narrador, o gênio foi encarregado de dar emoção para os acontecimentos da trama.

Fora esses personagens que tem nossos corações, todo conto de fadas tem que ter a bruxa ou o bruxo para a gente odiar, sentir raiva, se frustar e ver ele tentar (só tentar) acabar com os planos dos nossos pombinhos. O mal caráter Jafar, interpretado por Marwan Kenzari, é o conselheiro do sultão que tenta atrapalhar a todo custo o romance de Aladdin e Jasmine! Ainda bem que tudo vai por água a baixo no final e o casal fica junto, como acontece no original.

Além das interpretações maravilhosas, o filme tem uma trilha sonora incrível e viciante, tanto em inglês quanto dublado para o português. Quem assume a voz do Aladdin na versão brasileira é a drag queen paulista Gloria Groove, também conhecida como Daniel Garcia. Na versão em inglês, Will Smith e Naomi Scott foram os únicos que cantaram as músicas do filme, e não foram substituídos por dubladores.

Ficou curioso para assitir o filme?! Agora sim, já tá liberado separar a pipoca!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

