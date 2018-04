Alambiques Gaúchos participam da Feira Internacional de Bebidas em Recife

O grupo Alambiques Gaúchos, ligado à Aprodecana (Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Seus Derivados) do RS, participa do 1º Salão Internacional de Bebidas, promovido pela Apar (Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura). O evento acontece de 5 a 7 de abril, em Recife (PE), e é uma ampliação do Salão Internacional da Cachaça, consolidado em Pernambuco e realizado em cinco edições.

O objetivo do grupo sulista é apresentar a qualidade da cachaça gaúcha aos visitantes e participantes da feira. Entre as marcas que representam o Rio Grande do Sul estão a Água de Arcanjo (Maquiné), Cachaça da Chica (Porto Alegre), Bento Albino (Maquiné), Weber Haus (Ivoti), Velho Alambique (Santa Tereza) e 3 Fortuna (Muçum), todos associados à Aprodecana.

O salão espera receber mais de 5 mil visitantes e impactar direta e indiretamente o setor de bebidas alcoólicas do Brasil. Visto que o tema é de abrangência internacional, as empresas participantes do grupo Alambiques Gaúchos estão preparadas para apresentar suas cachaças que são desenvolvidas com tecnologia e cuidado para que a essência artesanal não se perca na produção.

Para José Fortuna, o presidente da Aprodecana, o evento é de grande importância para o setor. “Estamos muito felizes com a participação dos Alambiques Gaúchos neste evento que, após cinco edições focadas apenas na cachaça, agora tem a sua primeira edição ampliada para outras bebidas e já é um dos maiores eventos do setor. Acreditamos que ações como esta são essenciais para divulgar a cachaça como um destilado em potencial para ser consumido no mundo inteiro”, comenta.

O Salão Internacional de Bebidas será palco, também, da divulgação do resultado do Concurso Mundial de Bruxelas – Edição Brasil. Em 2018, a premiação ocorre no primeiro dia do evento (5). Considerado um dos mais importantes concursos de vinhos e destilados do mundo, seu objetivo é gerar visibilidade para rótulos nacionais. De acordo com pesquisas de mercado, produtos laureados com a medalha do concurso têm, em média, um aumento de 30% nas vendas.

Aposta

A grande aposta da Weber Haus, por exemplo, é o gin orgânico. Destilada em alambique de cobre artesanal, a nova bebida possui uma infusão única que mistura aromas e sabores que envolve erva-mate, gengibre do Lote 48 (lote onde a família Weber Haus se instalou em Ivoti) e folha de cana fresca. Armazenado em barris de madeira Brasileira Amburana, o novo produto pode ser encontrado em duas versões: London Dry Gin WH 48 (Lote Especial Amburana) e Dry Gin WH 48 Orgânico.

Destaque ainda para o Lote 48 Weber Haus 12 Anos Extra Premium, principal produto da história da empresa, lançado em 2013 para marcar as comemorações dos 65 anos do alambique de Ivoti, na Rota Romântica.

