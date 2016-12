Um dos jogadores sobreviventes do acidente com a Chapecoense, Alan Ruschel diz a médico que trocou de poltrona no avião

Primeiro a ser resgatado após o trágico acidente aéreo do avião da Chapecoense, Alan Ruschel revelou para um dos médicos que mudou de lugar dentro da aeronave. O lateral-esquerdo, que sofreu uma fratura em uma das vértebras e uma lesão no abdômen, tem se recuperado rapidamente e, inclusive, brincou com os médicos ao chamá-los para um churrasco.

Aos 27 anos, Ruschel é um dos seis sobreviventes do acidente. Deles, quem se encontra em melhor estado é o goleiro Jackson Follmann, que teve que amputar parte da perna direita, porém não está mais entubado.

O caso mais crítico é o do zagueiro Neto, que está sedado e ainda respira com ajuda de aparelhos, por conta de uma infecção pulmonar.

