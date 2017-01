Alan Ruschel posta foto em academia e manda recado: “Estou voltando”

Recuperando-se das lesões que sofreu no grave acidente com o avião da Chapecoense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, do clube catarinense, postou nesta terça-feira uma foto em que aparece na academia. Na legenda, um recado animador para os fãs.

“Não são as explicações que nos levam para frente; o que nos leva é a nossa vontade de seguir adiante! #estouvoltando #umpassodecavez”, postou o jogador.

Alan Ruschel recupera-se em Caxias do Sul com auxílio do Juventude, clube pelo qual foi revelado.

O avião da LaMia que levava os jogadores da Chapecoense para a Colômbia caiu em 29 de novembro. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram, incluindo 19 jogadores da Chapecoense. Dos seis sobreviventes, quatro são brasileiros, três deles jogadores – o lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson Follmann e o zagueiro Neto – e um jornalista, o catarinense Rafael Henzel.

No final de dezembro, o atleta teve o contrato com o Internacional renovado até o final de 2018. O jogador, no entanto, permanecerá no plantel da Chape até maio deste ano.

