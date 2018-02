ALAP homenageará Thompson Flores em Paris e Porto Alegre

Um encontro histórico aconteceu em 20 de fevereiro de 2018, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, será homenageado em Paris na Edição Extra do Festival de Publicidade de Gramado, no próximo dia 21 de setembro, na Embaixada do Brasil na capital francesa.

Por seus posicionamentos em favor da Liberdade de Imprensa e da propaganda, Thompson Flores foi convidado para presidir o 3º Congresso Latino-Americano de Publicidade nos dias 24 e 25 de outubro em Porto Alegre, no Plaza Sâo Rafael Hotel.

