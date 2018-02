ALAP promove mais uma edição do Encontro do Bem com foco na valorização do idoso na sociedade

O Encontro do Bem, iniciativa da ALAP (Associação Latino Americana de Publicidade) teve mais uma edição de sucesso. Promovido em 7 de fevereiro no Centro de Convenções Laçador, capitaneado pelo Rotary Club São João, o evento reuniu mais de 50 rotarianos e teve como ponto alto a palestra “Valorização do Idoso na Sociedade”, ministrada pela Dra. Liselotte Ursula Bruhn de Almeida, neurologista e geriatra de 88 anos que continua em plena atividade no Hospital Conceição.

A médica apresentou as características do envelhecimento, esclarecendo as mudanças do corpo e do organismo, dando dicas de como viver melhor na Terceira Idade. “O vinho é necessário, desde que apreciado com parcimônia”, explicou Liselotte, seguida de aplausos pelos presentes.

O Encontro do Bem, um show de solidariedade por um Rio Grande melhor, teve parte da renda revestida para o Instituto Ver, a ONG da Propaganda.

