Albergue amplia mais de 60 vagas para pessoas em situação de rua

A Operação Inverno segue ampliando o número de vagas em albergues para pessoas em situação de rua e vai oferecer, até o mês de setembro, 60 acomodações a mais. A ação é coordenada pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). As novas vagas serão abertas no Albergue Felipe Diehl, situado na Praça Navegantes – 41, no bairro Floresta, que vinha recebendo cerca de 140 pessoas por noite atualmente. Agora, serão 205.

Além deste local, a população em situação de rua conta com outros dois lugares de acolhimento: o Albergue Municipal e o Albergue Dias da Cruz. Localizado na rua Comendador Azevedo – 270, no bairro Floresta, o Municipal oferece 120 vagas por noite. No Dias da Cruz, na avenida Azenha – 366, bairro Azenha, são atendidas 90 pessoas diariamente.

Em todos eles, as pessoas acolhidas podem pernoitar e recebem alimentação, além de cuidados de higiene. O atendimento funciona das 19h até às 7h. Nos albergues, também são feitos encaminhamentos para a rede de assistência social do município e para os benefícios das políticas públicas da prefeitura. A população também pode ajudar pessoas em situação de rua ligando para o telefone 3289-4994 e solicitando abordagem social em locais onde haja desabrigados.

