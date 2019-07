Albergue oferecerá 60 vagas para pessoas em situação de rua na capital

Em uma ação coordenada pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), a chamada Operação Inverno segue ampliando o número de vagas em albergues para pessoas em situação de rua, e desta vez, deverá oferecer até setembro, 60 acomodações a mais.

A presidente da Fasc, Vera Ponzio diz que: “Como a previsão para os próximos dias é de baixas temperaturas, é importante reforçar que o mais adequado às pessoas que se encontram em situação de rua são os espaços protegidos”. As novas vagas serão abertas no Albergue Felipe Diehl, situado na Praça Navegantes, 41, no bairro Floresta

Além do Felipe Diehl, a população em situação de rua conta com outros dois locais de acolhimento: o Albergue Municipal e o Albergue Dias da Cruz. Localizado na rua Comendador Azevedo, 270, no bairro Floresta, o Municipal oferece 120 vagas por noite. No Dias da Cruz, na avenida Azenha, 366, bairro Azenha, são atendidas 90 pessoas diariamente.

Em todos eles, as pessoas acolhidas podem passar a noite e receber alimentação e cuidados de higiene. O atendimento funciona das 19h às 7h. Nos albergues, também são feitos encaminhamentos para a rede de assistência social do município e para os benefícios das políticas públicas da prefeitura.

A população também pode ajudar pessoas em situação de rua ligando para o telefone (51) 3289-4994 e solicitando abordagem social em locais onde haja desabrigados.

