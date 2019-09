Alcides Martins assume PGR e anuncia retorno de integrantes de grupo de trabalho da Lava Jato

Enquanto Augusto Aras não é sabatinado pelo Senado para ocupar o cargo de Procurador Geral da República, o subprocurador Alcides Martins assumiu a função de forma interina na manhã desta quarta-feira (18). Martins também é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF). O cargo foi transmitido por Raquel Dodge, que se retira do cargo, em cerimônia no plenário do colegiado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do evento.

Caso o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro seja aprovado pelo Senado, Aras deve assumir até o dia 25 deste mês. Enquanto isso não ocorre, permanecem também como interinos nos cargos o atual vice-procurador-geral, Luciano Mariz Maia, e o vice-procurador-geral Eleitoral, Humberto Jacques.

Em sua primeira manifestação como chefe da Procuradoria Geral da República (PGR), Martins anunciou o retorno dos integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR, que haviam deixados seus postos na reta final do mandato de Raquel Dodge por discordarem da forma como ela conduzia a operação. “O que tiver que ser feito vai ser feito”, afirmou ele. A identidade dos integrantes deve ser informada ainda nesta quarta-feira.

Seis integrantes da Lava Jato na PGR haviam deixado seus postos em protesto contra os rumos da Lava Jato na procuradoria. Segundo a assessoria da PGR, uma portaria deve ser publicada ainda nesta quarta-feira (18) com o nome daqueles que aceitaram retornar de imediato para a operação.

