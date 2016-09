Alcione cancela show após morte do sobrinho, o músico Pepenco

Alcione cancelou o show que faria na próxima segunda-feira, 3 de outubro, após a morte de seu sobrinho, Edmilson Lima Nazareth, que era músico e fazia parte da equipe de produção da cantora.

A notícia foi divulgada no perfil oficial de Marrom no Instagram. O velório de Edmilson, mais conhecido como Pepenco, vai acontecer nesta quarta-feira, 28, a partir das 7h, no Cemitério São João Batista, no Rio.

Veja o comunicado na íntegra

“Em nome da Família Nazareth, infelizmente, tenho o dever de comunicar que o show programado para o próximo dia 03, segunda, no Boteco da Marrom, foi cancelado por causa do falecimento de Edmilson Lima Nazareth, sobrinho da cantora e músico-percussionista de sua Banda do Sol. “Pepenco”, que era mais conhecido pelo apelido carinhoso, também fazia parte da equipe de produção de Alcione e era esposo de Vera de Sá, produtora da artista.

O velório acontecerá amanhã, 28/09, a partir das 7h, na Capela 07, do Cemitério São João Batista. O sepultamento está marcado para as 15h30.” (Camila Valiati/AG)

