Alcione é hospitalizada após show em São Paulo

A cantora Alcione, 69 anos, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde domingo (18). Segundo sua assessoria, ela passou mal após realizar um show no Sesc Itaquera, em São Paulo. A Marrom sofre de bronquite crônica e estava com uma alteração na taxa glicêmica.

Ela deve permanecer internada pelo menos até esta quarta-feira (21) para aguardar o resultado de exames. Alcione cancelou sua participação no encerramento do projeto “Boteco da Marrom”, no qual receberia Diogo Nogueira e a bateria da Mangueira, no Rio, na segunda-feira (19). Sua última apresentação neste ano, um pocket show que faria nesta quinta-feira (22), também foi suspensa.

