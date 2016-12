Alcione é internada em São Paulo

Internada após se sentir mal no fim de um show no último domingo no Sesc Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, Alcione foi submetida a exames para verificação das taxas. A informação foi dada para assessora da artista, Eulália Figueiredo, na noite desta segunda-feira. “Os médicos do Hospital Sírio-Libanês preferiram mantê-la internada para, com os exames, ter o diagnóstico certo do que aconteceu. No início da semana, ela chegou a ter crises de bronquite e foi verificada uma alteração da taxa glicêmica. Ela tem tido muita atividade neste fim de ano. Provavelmente, o mal-estar foi pela correria.”

Nesta segunda-feira, Alcione seria anfitriã do “Boteco da Marrom”, no Clube Ginástico Português, na Barra da Tijuca, no Rio. A participação da cantora, no entanto, foi cancelada, mas seus convidados — Diogo Nogueira e a bateria da Mangueira — mantiveram a apresentação. O show que Alcione, 69 anos, faria na próxima quinta-feira no Boteco da Lacraia, também no Rio, foi adiado, com data a confirmar. “É melhor ela se dar uma preservada nesta semana. Ela deve voltar às atividades no início do ano que vem”, encerra Eulália.

