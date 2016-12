Alcione recebe alta de hospital apÃ³s passar por procedimento no coraÃ§Ã£o

A cantora Alcione, 68, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na sexta-feira (23). Ela havia sido internada no último domingo (18), depois de passar mal em um show em São Paulo.

Em uma mensagem publicada nesta sexta em seu Instagram, a artista disse que está indo para casa e agradeceu os médicos que cuidaram dela. Ela também se disse muito contente com todo o apoio que recebeu dos fãs enquanto esteve no hospital.

A equipe médica, coordenada pelo prof. Dr. Roberto Kalil Filho, realizou um procedimento no coração da cantora, no qual acoplou um stent (tubo que regula o fluxo sanguíneo).

Por causa da internação, a artista cancelou sua participação no encerramento do projeto “Boteco da Marrom”, no qual receberia Diogo Nogueira e a bateria da Mangueira, no Rio. Sua última apresentação neste ano, um pocket show que faria na quinta (22), também foi suspensa. (Folhapress)

Comentários