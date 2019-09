Alcione se pronuncia sobre polêmica após vídeo criticando Bolsonaro: “Se eu não respondesse, infartava ali”

No dia 19 de julho, durante conversa informal com o ministro Onyx Lorenzoni, Bolsonaro afirmou que daqueles “governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão”.

No dia seguinte, o presidente disse que a fala foi uma “crítica” apenas aos governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e da Paraíba, João Azevêdo (PSB), e não ao povo nordestino. Mesmo assim, Alcione publicou o vídeo em suas redes sociais condenando o uso da expressão “de paraíba” e pedindo “respeito” aos nordestinos. Com expressão séria, ela vestia uma camisa com estampa da bandeira do Maranhão, sua terra natal.