Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira o primeiro nome da equipe que vai elaborar seu programa de governo. O ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida vai coordenar a área econômica do grupo tucano. Ele chefiará uma equipe a ser formada por empresários e economistas. Alckmin quer um grupo de no máximo 5 pessoas.

