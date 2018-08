O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quarta (1º) que decide o nome do vice na sua chapa até domingo (5). O tucano participa da convenção nacional do PRB, um dos partidos que compõem o Centrão. O tucano contou aos jornalistas que recebeu uma lista com sete nomes do presidente do DEM, ACM Neto, que representa o grupo. A dificuldade, afirmou, “é que todos são bons”.

